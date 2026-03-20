KLM авиакомпанияси БАА ва Саудия Арабистонига барча рейсларни тўхтатди
ASTANA. Kazinform — Нидерландиянинг KLM авиакомпанияси Яқин Шарқдаги кескинлик туфайли Дубайга, шунингдек, Саудия Арабистонининг Ар-Риёд ва Даммам шаҳарларига 17-майгача барча рейсларни тўхтатди.
Авиакомпания баёнотида ушбу қарор минтақадаги мавжуд вазиятга жавобан қабул қилингани айтилган.
“Йўловчиларимиз ва экипажимиз хавфсизлиги ҳар доим бизнинг устувор вазифамиздир. Биз бу қарор саёҳатчиларимизга жиддий таъсир кўрсатишини тушунамиз ва уларни хабардор қилиш учун қўлимиздан келган барча ишни қилмоқдамиз”, - дейилади баёнотда.
Бекор қилинган рейслар бўйича йўловчиларга алоҳида хабар берилади. Уларга парвоз саналарини ўзгартириш ёки авиакомпаниянинг расмий сайти орқали пулни қайтаришни сўраш имконияти таклиф этилади.
KLM вазиятни диққат билан кузатиб боришда давом этаётганини ва тегишли органлар билан алоқада эканлигини қўшимча қилди.