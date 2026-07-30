KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қизилўрдада ўртача ойлик номинал иш ҳақи маълум бўлди

    QYZYLORDA. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Стратегик режалаштириш ва ислоҳотлар агентлиги Миллий статистика бюросининг Қизилўрда вилояти бўйича бошқармаси ҳудуддаги бир ходимнинг ўртача ойлик номинал иш ҳақини маълум қилди. Бу — 385 минг тенгени ташкил этади.

    Қизилўрдада ўртача ойлик номинал иш ҳақи маълум бўлди
    Коллаж: Kazinform

    Шунингдек, қайси соҳаларда энг юқори иш ҳақи борлиги ҳам маълум бўлди.

    — Энг юқори кўрсаткич саноат, транспорт ва омборхона, молиявий ва суғурта хизматларида — 609 527 тенгедан 657 361 тенгегача. Энг паст кўрсаткич бошқа турдаги хизматларни кўрсатиш соҳасида 194 032 тенгени ташкил этди, — деди бошқарма бошлиғи ўринбосари Айбек Абилдаев.

    Вилоятда 15,6 минг киши расман ишсиз сифатида рўйхатга олинган. Ишсизлик даражаси ишчи кучига нисбатан 4,5% ни ташкил қилади. 15-34 ёшдаги ёшлар орасида эса — 3,4%. NEET тоифасидаги ёшларнинг улуши — 6,6% .

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Миллий статистика бюроси мамлакатдаги иш ҳақи даражаси бўйича энг сўнгги маълумотларни эълон қилди.

    Қизилўрда вилояти Иқтисодиёт Статистика Иш ҳақи Ҳудудлар
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф