Қизилўрдада 300 ўринли касалхона, Президент кутубхонаси ва янги театр қурилмоқда
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари Нурлибек Налибаев Қизилўрда вилоятига амалий ташриф билан борди, деб хабар беради Ҳукумат матбуот хизмати.
Делегация Давлат раҳбари топшириғи билан амалга оширилаётган ижтимоий ва инфратузилма лойиҳаларининг қурилиш жараёнини кўздан кечирди.
Сўнгги йилларда Қизилўрда вилоятида қурилган таълим, соғлиқни сақлаш, маданият ва спорт иншоотлари ҳозирда мамлакатга хизмат қилмоқда.
Жорий йил бошида бўлиб ўтган Миллий қурултой йиғилишида Давлат раҳбари ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш йўналишини белгилаб берди ва шундай деди: "Менинг топшириғимга биноан Қизилўрдада 300 ўринли кўп тармоқли касалхона қурилиши бошланди. Тез орада 500 ўринли поликлиника ва 200 ўринли туғруқхона қурилади". Бош вазир ушбу йирик лойиҳаларнинг ҳар бир босқичида амалга оширилаётган ишларни назорат қилади.
Делегация аввал Президент боғида 15 та тўққиз қаватли турар жой биноларининг қурилиши билан танишди. Умумий қиймати 22 миллиард тенге бўлган лойиҳа республика бюджетидан молиялаштирилди. Бош пудратчи "Мелиоратор" МЧЖ томонидан қурилган турар жой мажмуаси 945 та квартирадан иборат бўлиб, тез орада фойдаланишга топширилади.
Давлат раҳбарининг кўмагида қурилган Ботаника боғи ҳам иш сафари давомида диққат марказидан четда қолмади. Президент боғи ҳудудидаги мажмуада Хитой, Япония, Жанубий Африка, Австралия, Мадагаскар, Жанубий ва Марказий Америкадан импорт қилинган 92 хилдаги 3,3 мингдан ортиқ экзотик ва тропик ўсимликлар экилган. У автоматик микроиқлимни бошқариш, суғориш ва сувни тозалаш учун замонавий муҳандислик тизимлари билан жиҳозланган.
Мазкур ҳудудда мамлакатдаги учинчи Президент кутубхонаси ва драма театри қурилмоқда.
Қизилўрда шаҳрида 24 соатлик кутубхона ва янги драма театри қурилиши Давлат раҳбарининг Миллий қурултойда берган топшириқлари доирасида амалга оширилмоқда.
Апрель ойида бинонинг пойдевори қўйилди ва капсула ўрнатилди.
Инвестор маблағлари ҳисобидан 20 миллиард тенгега қурилган кутубхонада замонавий ўқиш ва конференция заллари, архив бўлими, босмахона, медиа лабораторияси ва подкаст студияси бўлади. Бу ерда 1 миллиондан ортиқ китоб сақланади.
Шунингдек, янги драма театри қурилиши учун 20 миллиард тенге ажратилди, бино 520 томошабинга мўлжалланган. Лойиҳа спектакль олдидан машқ заллари, студия ва ижодий майдонлар, маъмурий офисларни ўз ичига олади. У турли жанрдаги спектаклларни саҳналаштириш учун зарур бўлган замонавий ускуналар, шунингдек, кучли овоз тизими билан жиҳозланади.
Сирдарё бўйида эрозиядан ҳимоя қилиш учун махсус таянч иншоотлар ҳам ўрнатилмоқда. Аҳоли қулайлиги учун пиёдалар йўлаги ва велосипед йўлаги қурилади. Бугунги кунда ишларнинг 50 фоизи бажарилди.
"Қизилўрдаа Арена" кўп функцияли спорт мажмуаси қурилиш майдончасида ҳам ишлар олиб борилмоқда. Мажмуада 50 метрли сузиш ҳавзаси, халқаро мусобақаларни ўтказиш учун 2,5 минг ўринли универсал спорт зали ва 300 ўринли конференция зали жойлашган бўлади.
Ҳозирда пардозлаш ишлари, металл конструкцияларни ўрнатиш, муҳандислик ва электр тармоқларини ётқизиш, витражларни ўрнатиш, ҳудудни ободонлаштириш ишлари олиб борилмоқда. Объектни жорий йилда фойдаланишга топшириш режалаштирилган.
Ташриф давомида вилоятда амалга оширилган янги инвестиция лойиҳалари ҳам тақдим этилди.
Инвесторлар Сирдарё дарёсининг чап қирғоғида турар жой мажмуасини қуриш, шамоллатиш ва кондиционерлаш мосламаларини ўрнатиш, санитария-техник воситаларни йиғиш ва ишлаб чиқариш лойиҳаларига устувор аҳамият бермоқдалар. Томат пастаси ва сабзавот пюреси ишлаб чиқариш қишлоқ хўжалиги соҳасининг салоҳиятини оширишга қаратилган. Инвесторлар шунингдек, суюлтирилган табиий газ ишлаб чиқариш, иккита қўрғошин-рух рудасини бойитиш заводи ва кўп функцияли савдо-кўнгилочар мажмуасини қуришга қизиқиш билдирмоқдалар ва музокаралар олиб борилмоқда.
Қизилўрда чеккасидаги Титов микрорайонидаги 5-сонли шаҳар поликлиникаси бир сменада 400 кишини қабул қилиш қувватига эга тиббиёт муассасасига айлантирилади. Қурилиш учун 9,7 миллиард тенге ажратилган. Ҳозирда учинчи қаватнинг монолит конструкциялари бетонланмоқда ва ички муҳандислик тармоқлари ётқизилмоқда.
Давлат раҳбарининг буйруғи билан Сирдарёнинг чап қирғоғида 14 миллиард 780 миллион тенгега яна бир клиника қурилмоқда.
Сменада 500 нафар беморни қабул қила оладиган муассаса амбулатория, диагностика ва кундузги стационар хизматларини кўрсатади. Ихтисослашган бўлимлардан ташқари, 50 ўринли кундузги стационар, ўқув хоналари ва конференция зали ҳам мавжуд.
Давлат раҳбари томонидан тилга олинган 300 ўринли кўп тармоқли шифохона қурилиши ҳам давом этмоқда. Бунинг учун 34,9 миллиард тенге ажратилган. Тиббий мажмуа клиника, операция ва реанимация бўлимлари, кимётерапия ва радиотерапия марказлари, физиотерапия, пансионат ва маъмурий блокларни ўз ичига олади. Ҳозирда ички ва ташқи пардозлаш, муҳандислик тизимларини ўрнатиш, керамик плиткалар ётқизиш, фасад қопламаси ва ободонлаштириш ишлари давом этмоқда.
Объектларни текшириш жараёнида пудратчи муассасалар раҳбарларига қурилиш сифати ва муддатига қўйиладиган талабларга қатъий риоя қилиш топширилди.
— Маълумки, Давлат раҳбари кўмагида ҳудуднинг соғлиқни сақлаш инфратузилмасини ривожлантириш бўйича бир нечта йирик лойиҳалар амалга оширилди. Мақсад — аҳоли учун тиббий хизматлардан фойдаланиш имкониятини яратиш. Объектлар Давлат раҳбаримизнинг алоҳида эътиборида, Бош вазир қурилишнинг ҳар бир босқичини кузатиб боради. Ушбу муассасалар томонидан аҳолига юқори сифатли, кенг қамровли хизматлар кўрсатилишини назорат қилиш қурилишнинг ушбу босқичида бошланиши керак. Бинолар белгиланган муддатларда ва барча талабларга жавоб берадиган ҳолатда фойдаланишга топширилиши керак. Шундагина беморларга кўрсатиладиган хизматлар сифати бенуқсон бўлади, — деди Нурлибек Налибаев.