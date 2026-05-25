Қизилўрда ва Туркистонда Президент телерадиокомплексининг кинолекторийси бўлиб ўтди
ASTANА.Кazinform - Ушбу кенг кўламли маърифий лойиҳа Президент телерадиокомплексининг (ТРК) 30 йиллиги доирасида амалга оширилди.
Кинолекторийялар сериясининг биринчи кунида Қизилўрда ва Туркистондаги томошабинларга "Орол" ва "Қасам" ҳужжатли фильмлари намойиш этилди.
"Орол"нинг бош қаҳрамони — бутун умри давомида денгиз бўйида яшаган ва балиқ овлаш билан шуғулланган кекса балиқчи Кунтуған Турғанбаев. Фильм ижодкорлари унинг тақдири орқали Орол денгизи тарихини, инсон ва табиат ўртасидаги муносабатни ва сўнгги ўн йилликда ҳудудда содир бўлган ўзгаришларни очиб беришади.
Кунтуған Турғанбаевнинг айтишича, фильмни суратга олишда иштирок этиш унинг учун ноёб тажриба бўлган.
— Мен суратга олиш гуруҳи билан бир ҳафтача вақт ўтказдим ва илгари балиқ овлаган таниш жойларга қайта ташриф буюриш имконига эга бўлдим. Денгиз 1960 йилларда пасая бошлагани ва Президентимиз Қасим-Жомарт Тоқаевнинг қўллаб-қувватлаши туфайли у аста-секин тикланаётгани жуда муҳим, — деб таъкидлади у.
Фильмда айтилганидек, Орол денгизининг қарийб 36 фоизи тикланди.
Қизил ўрда вилояти ҳокими ўринбосари Мейрамбек Шермағанбет киноижодкорларга Орол денгизини чуқур ўргангани учун миннатдорчилик билдирди.
— Кунтуған отанинг тарихи — бир одамнинг эмас, балки бутун бир ҳудуднинг тақдири. Миллий қурултойнинг 5-сессиясида Давлат раҳбари Орол денгизи муаммоларига алоҳида эътибор қаратди. Ушбу фильм бизга Орол денгизини сақлаб қолиш учун келажак авлодлар олдидаги умумий масъулиятимизни эслатади, — деди у.
"Қасам" фильми томошабинларга Қозоғистон 2024 йил баҳорида вайронкор сув тошқинлари оқибатларини қандай енгиб ўтгани билан таништиради. Давлат раҳбарининг шахсий раҳбарлигида офат етказган зарар тезда бартараф этилди: янги уйлар қурилди, инфратузилма тикланди, одамлар ўз уйларига қайтишди. Туркистон ҳокими ўринбосари Мадияр Алипов ҳам фильмга юқори баҳо берди.
— Иккала фильм ҳам жуда таъсирли ва ҳиссиётларга тўла эди. Кунтуған ота тақдири бутун ҳудуд тарихини очиб беради. "Қасам" фильми бирлик ва ҳамжиҳатликнинг табиий ҳодисаларни қандай енгганини кўрсатади, — деб таъкидлади у.
Намойишдан сўнг томошабинлар фильмлар ҳақидаги таассуротлари ҳақида сўзлаб беришди. Қизилўрда ва Туркистон аҳолиси режиссёрлик ва операторликнинг юқори даражасини, шунингдек, сюжетнинг самимийлиги ва реализмини таъкидладилар.
Туркистонлик Жанна Жайлаубайқизи "Орол" фильмини халқаро ҳужжатли лойиҳалар билан таққослади.
— Орол нафақат денгиз, балки унинг ёнида яшовчи одамларнинг тақдири ҳамдир. Қуёш ботиши ва чолнинг тепаликда ўтириб, хотираларини баҳам кўриши каби рамзий элементлар фильмнинг бадиий чуқурлигини намойиш этади, — деб таъкидлади у.
Аҳоли "Қасам" фильмидан чуқур таъсирландилар ва Президентнинг қўллаб-қувватлаши ва давлат ёрдами фожиани енгишда ҳал қилувчи рол ўйнаганини таъкидладилар.
"Қасам" фильми қозоқ жамияти қандай қилиб бирлашиши мумкинлигини кўрсатади. Фильмда ҳатто энг қийин дамларда ҳам халқ собитқадамлиги ва давлат ва фуқароларнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари инқирозни бирдамлик дарсига айлантириши мумкинлиги таъкидланган, — деди маҳаллий аҳоли Атиркул Ташимова.
Кинолекторийлар сериясининг иккинчи кунида томошабинларга "Қозоғистонга саёҳат" ва "Кучли ҳамкор" фильмлари намойиш этилди. "Қозоғистонга саёҳат" мамлакатнинг туризм салоҳиятига бағишланган бўлса, "Кучли ҳамкор" Қозоғистон ва Япония ўртасидаги ҳамкорликнинг ривожланишини акс эттиради.
Шуни таъкидлаш жоизки, Президент телерадиокомплексининг "Хроникадан келажакка" кинолекторийлар серияси 21 май куни Астанада очилди.
Қизилўрда ва Туркистондан сўнг, намойишлар Чимкент, Тараз, Ақтау, Атирау, Орал, Ақтўбе, Ўскемен, Семей, Павлодар, Петропавл, Қостанай, Жезқазған, Қарағанди, Кўкшетау, Талдиқорған ва Қонаев шаҳарларида давом этади.
Барча фильмлар Президент телерадиокомплексининг ички ишлаб чиқариш корхонаси бўлган Ҳужжатли фильмлар марказида суратга олинган.
Сценарий муаллифи — Нурлан Қабдай, режиссёрлари эса Зуҳраб Отаров ва Даулет Ауелбеков.
Ҳужжатли фильмлар намойиши вилоятлар ҳокимликлари кўмагида ҳудудий кинотеатрларда ташкил этилади. Кириш бепул.
Кинолекторийнинг якуний намойиши 25 сентябрь куни Алматида бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, Президент телерадиокомплексининг кинолекторийси мамлакатнинг барча ҳудудларини айланиб чиқади.