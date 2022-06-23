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    23:35, 23 Июн 2022 | GMT +6

    Қитъа хоккей лигаси қачон бошланиши маълум бўлди

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    NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистоннинг «Барс» жамоаси иштирокидаги Қитъа хоккей лигаси ўйинлари қачон бошланиши маълум бўлди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Қитъа хоккей лигаси (ҚХЛ) ва Россия хоккей федерацияси (РХФ) 2022-2023 йиллар учун жадвални тасдиқлади. Унда Қозоғистоннинг «Барс» жамоаси куч синашади.

    Қитъа хоккей лигасининг 15-мавсуми 2022 йилнинг 1 сентябрида бўлиб бошланади. Биринчи учрашувда Россиянинг ЦСКА (Москва) ва «Металлург» (Магнитогорск) жамоалари куч синашади.

    Қитъа хоккей лигасининг навбатдаги чемпионати 2023 йилнинг 26 февралига қадар давом этади. Гагарин кубоги 1 мартдан 29 апрелгача бўлиб ўтади.

    Ҳар бир жамоада оддий мавсумда 68 та ўйин бор.

    Муаллиф: Адилжан Умбет

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