Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 9,6 фоизга ошди: Павлодар вилояти ҳокими Президентга ҳисобот берди
ASTANА. Кazinform - Давлат раҳбари Павлодар вилояти ҳокими Асайин Байхановни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Матбуот хизмати хабарига кўра, Президентга ҳудуднинг ўтган йилги ва 2026 йилнинг биринчи чорагидаги ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ҳақида ахборот берилди.
Асайин Байханов:
ўтган йил натижаларига кўра, Павлодар вилоятида барча асосий кўрсаткичлар бўйича ижобий динамика кузатилганини маълум қилди.
Ҳудуд иқтисодиётига қарийб 1,3 триллион тенге инвестиция жалб қилинган ва ўсиш 47 фоизни ташкил этган.
Вилоят инвестицияларни жалб қилиш бўйича республикада етакчилардан бири ҳисобланади.
Ўтган йили саноат ишлаб чиқариш ҳажми 4,1 триллион тенгега етди. Мамлакатда ишлаб чиқарилган кўмир ва ферроқотишмаларнинг 58 фоизи ва электр энергиясининг 42 фоизи Павлодар вилоятига тўғри келади.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг умумий ҳажми 9,6 фоизга ўсиб, 571,4 миллиард тенгега етди. Павлодар вилояти намликни тежовчи технологиялардан фойдаланиш бўйича ҳудудлар орасида етакчилардан бири бўлиб, фермерлар картошка, кунгабоқар ва гречкадан мўл ҳосил олдилар.
Ижтимоий мажбуриятларнинг бажарилиши ҳақида ахборот берилди.
Вилоятда 30 мингдан ортиқ янги иш ўринлари яратилди, шаҳарларда 2 та ва қишлоқларда 3 та мактаб, шунингдек, 30 та тиббиёт муассасаси қурилди. Бу йил яна 2 та мактаб қуриш ва ижтимоий аҳамиятга эга 5 та йирик лойиҳани амалга ошириш режалаштирилган.
Ўтган йили барча қишлоқлар тоза ичимлик сувига эга бўлганликларини маълум қилди.
Вилоятнинг учта шаҳридаги жамоат транспорти парки тўлиқ таъмирланди.
Яхши ҳолатдаги йўлларнинг улуши 96 фоизга ошди ва қишлоқ ичидаги 621 километрлик йўл ва кўчалар таъмирланди. Бу йил ҳудуддаги истиқболли қишлоқларга кириш йўлларини асфальтлашни якунлаш режалаштирилган.
Президент Иртиш дарёси устидан янги кўприк қуриш, аэропорт учиш-қўниш йўлаги ва “Шахтёр” паркини модернизация қилиш, трамвай паркини модернизация қилиш, учинчи ГРЭСни қуриш ва "Маълумотларни қайта ишлаш марказлари водийси" лойиҳасини амалга ошириш бўйича Президентнинг топшириқларининг бажарилиши ҳақида ҳисобот берди.
Президент Экибастуз шаҳрида ҳаво транспортини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратди ва вилоят ҳокимига шаҳарда янги аэропорт очиш масаласини ҳар томонлама ўрганишни топширди.
Ушбу лойиҳани амалга ошириш ҳудуднинг транспорт ва транзит салоҳияти ва инвестиция жозибадорлигини оширади. Бу, шунингдек, ҳудуднинг кейинги ижтимоий-иқтисодий ривожланишига янги туртки беради.
Давлат раҳбари инвестицияларни жалб қилиш, ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ва муҳандислик-коммунал комплексини модернизация қилиш бўйича ишларни давом эттириш вазифасини қўйди.
