Қирғизистоннинг давлат қарзи
BISHKEK. Kazinform - Қирғизистоннинг давлат қарзи 8,9 миллиард доллар деб баҳоланмоқда. Шундан 5,3 миллиард доллари ташқи қарз, 3,6 миллиард доллари эса ички қарз ҳисобига тўғри келади, деб хабар беради Kazinform агентлиги Кабарга таяниб.
Бу ҳақда Молия вазири ўринбосари — Марказий ғазначилик директори Умутжан Аманбаев маълум қилди.
«Ташқи қарзлар ратификация қилинганидан сўнг инфратузилмавий ва иқтисодий лойиҳаларга йўналтирилади. Ҳамкор давлатлар билан тузилган келишувлар доирасида жорий йилда қарийб 28 миллиард, айрим йўналишларда эса 35 миллиард маблағ асосан мактаблар ва йўллар қурилишига сарфланмоқда. Бу эса иқтисодиёт ва ЯИМ ўсишига хизмат қилади, чунки янги иш ўринлари яратилади ва солиқ тушумлари кўпаяди», — деди у.
Шунингдек, Аманбаев Қирғизистоннинг Хитой олдидаги давлат қарзи ҳақида ҳам тўхталди. Ҳозир Хитой олдидаги қарз 1,4 миллиард долларни ташкил этади. Унинг давлат қарзи умумий ҳажмидаги улуши 27 фоиздан кам. Илгари бу кўрсаткич 40 фоизни ташкил этган.
«Агар вазиятни таҳлил қиладиган бўлсак, 2020 йилларгача Хитой олдидаги умумий қарз улуши 80-90 фоизни ташкил этган, айрим даврларда эса бюджет даромадларининг 100 фоизигача етган. Бизнинг таҳлилларимизга кўра, етти ой якунлари бўйича бу кўрсаткич 16 фоизга тушди. Яъни, агар ҳозир Хитой олдидаги умумий қарзни тўлиқ қопласак, унинг миқдори бюджетимизнинг 16 фоизини ташкил этади. Бу эса биз уни тўлаш имкониятига эга эканимизни англатади. Бунинг ўз механизми бор», — деди Умутжан Аманбаев.
Кабар ҳамкор агентлиги томонидан Kazinform учун махсус тақдим этилган.