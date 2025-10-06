OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:10, 06 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қирғизистонда зилзила: қурбонлар ва вайронагарчиликлар ҳақида маълумот йўқ

    ASTANA. Kazinform - Қирғизистон жанубида маҳаллий вақт билан 02:29 да 6 магнитудали зилзила содир бўлди, деб хабар беради Kazinform агентлиги.

    Землетрясение в Кыргызстане: жертв и разрушений нет
    Фото: Институт сейсмологии НАН КР

    Қирғизистон Республикаси Миллий фанлар академияси Сейсмология институти маълумотларига кўра, зилзила эпимаркази Талас тизмаси ҳудудида, Чакмак-Суу қишлоғидан 23 км шимоли-ғарбда, Бошқи-Туш қишлоғидан 25 км шимолда ва Талас шаҳридан 85 км жануби-ғарбда жойлашган.

    Қирғизистоннинг аҳоли пунктларида зилзила интенсивлиги: Чакмак-Суу қишлоқларида - 5,5 балл, Бошқи-Терек - 5 балл, Қора-Сай, Кек-Сай, Шекер, Қайнар, Чон-Қара-Буура, Бакай-Ата - 4,5 балл, Талас - 4 балл.

    Теглар:
    Қирғизистон Зилзила
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!