    Қирғизистонда яна бир банк ташкил этилади

    ASTANА. Кazinform – Қирғизистон Республикаси Миллий банки янги молия институти – “Берекет банк” ёпиқ акциядорлик жамиятини ташкил этишга рухсат берди. Тегишли қарор назорат қилувчи органнинг яқинда бўлиб ўтган йиғилишида қабул қилинди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Кабарга таяниб.

    Қирғизистон Миллий банки
    Фото: Кабар

    Бу сўнгги ойларда Миллий банк томонидан банк очиш учун берилган тўртинчи рухсатномадир.

    Масалан, 2025 йил август ойида “Алма Финанcе Банк” ЁАЖ, “Мурас Банк” ЁАЖ ва “Асман Банк” ЁАЖ лицензия олди.

    Бундан ташқари, сентябрь ойида Миллий банк «Килим Банк»ни очишга рухсат берди. Аввалроқ, 2025 йил январь ойида Қирғиз Республикаси Вазирлар кабинети 100 фоиз давлат иштирокида ва устав капитали 1 миллиард сом бўлган мазкур банкни ташкил этиш тўғрисида қарор қабул қилган эди.

    Эслатиб ўтамиз, Қирғизистонда уй-жой нархининг ошиши сабаблари маълум қилинди.

