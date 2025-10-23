14:10, 23 Октябрь 2025 | GMT +5
Қирғизистонда яна бир банк ташкил этилади
Бу сўнгги ойларда Миллий банк томонидан банк очиш учун берилган тўртинчи рухсатномадир.
Масалан, 2025 йил август ойида “Алма Финанcе Банк” ЁАЖ, “Мурас Банк” ЁАЖ ва “Асман Банк” ЁАЖ лицензия олди.
Бундан ташқари, сентябрь ойида Миллий банк «Килим Банк»ни очишга рухсат берди. Аввалроқ, 2025 йил январь ойида Қирғиз Республикаси Вазирлар кабинети 100 фоиз давлат иштирокида ва устав капитали 1 миллиард сом бўлган мазкур банкни ташкил этиш тўғрисида қарор қабул қилган эди.
