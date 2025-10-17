Қирғизистонда уй-жой нархининг ошиши сабаблари номланди
ASTANA. Kazinform — Қирғизистонда кўчмас мулк бозори ўсишда давом этмоқда. Квартиралар ва хусусий уйларнинг нархи кескин ошиб бормоқда. Бу ҳолатга қатор макро ва микроиқтисодий омиллар таъсир кўрсатмоқда, деб хабар беради Кабар.
Бу ҳақда Ер ресурслари, кадастр, геодезия ва картография давлат агентлиги хабар берди.
Нега нархлар кўтарилмоқда?
Мутахассисларнинг фикрича, асосий сабаб инфляция. Қурилиш материалларининг асосий қисми Россия, Қозоғистон ва Хитойдан келтирилади. Шунингдек, мамлакатда ишлаб чиқарилган цемент ва ғишт етишмайди. Бундан ташқари, ишчи кучи қимматлашгани ҳам қурилиш нархига таъсир қилган.
Бозордаги вазият
Нархлар, айниқса, йирик шаҳарларда – Бишкек, Ўш, Манас ва Қоракўлда сезиларли даражада ошди.
Ер тақчиллиги туфайли кўп қаватли уйлар қурилиши суръати ортиб бормоқда.
Квартира сотиб олиш операциялари камайган бўлса-да, хусусий уйларга талаб ошди. Қурилиш ташкилотлари эса хусусий уйларни асосан ер участкалари учун сотиб олишмоқда.
Статистика
Бишкекдаги хусусий уйларнинг ўртача нархи 2025 йилнинг 8 ойида 16,2 миллион сомга етди - ўтган йилга нисбатан 35 фоизга кўп.
Энг қиммат уйлар Октябрь туманида жойлашган. Нархи 24,6 миллион сомга яқин.
Ўш шаҳрида хусусий уйнинг нархи бир йилда 19,3 фоизга ошган. Ўшда транзакциялар сони 74,6 фоизга ошган, Бишкекда эса, аксинча, 4,3 фоизга камайган.