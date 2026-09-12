Қирғизистонда визасиз бўлишнинг янги қоидалари кучга кирди
BISHKEK. Kazinform - Қирғизистонда хорижий фуқаролар ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг мамлакат ҳудудида бўлиш тартиби янгиланди, деб хабар беради Kazinform агентликнинг Бишкекдаги мухбири.
Тегишли қарор Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2026 йил 7 сентябрда имзоланди.
Миграция қонунчилигидаги асосий ўзгаришлар:
Қирғиз Республикаси ҳудудида бўлиш белгиланган муддатидан ошиб кетган хорижий фуқароларга мамлакатга қайта кириш рад этилади. Тақиқ муддати мамлакат ҳудудида визасиз бўлиш учун белгиланган муддатга тенг бўлади.
Хорижий фуқароларнинг мамлакатда бўлиш муддати TMEBT автоматлаштирилган тизими орқали ҳисобланади. Бунда хорижий фуқаронинг
Қирғиз Республикасидан сўнгги чиқиб кетган санаси сифатида унинг мамлакат ҳудудида бўлишининг аввалги муддати тугаган кун ҳисобланади.
Қирғизистон фуқароларининг хорижий турмуш ўртоқлари ва вояга етмаган фарзандлари мамлакат ҳудудида зарур рухсат берувчи ҳужжатларни олмасдан бўлиши белгиланган муддатидан ошиб кетган тақдирда, ўз мақомини қонунийлаштириш учун мамлакатга бир марта кириш ҳуқуқига эга бўлади. Кириш санасидан бошлаб 30 иш куни муддат берилади. Қариндошлик муносабатлари ҳужжатлар билан тасдиқланиши лозим.
Қирғиз Республикаси ҳудудида белгиланган муддатдан ортиқ бўлган хорижий фуқаро ташқи миграция тўғрисидаги қонунчиликда белгиланган тартибда яшаш гувоҳномасини олиш учун ариза бериш ҳуқуқига эга.
Эслатиб ўтамиз, Қирғизистонда 2024 йил сентябридан бошлаб визасиз режимга эга хорижий давлатлар фуқароларини рўйхатдан ўтказишнинг янги тартиби амал қилмоқда.