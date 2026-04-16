Қирғизистонда TikTokни қайта очиш масаласи яна кўтарилди
ASTANA. Kazinform – Қирғизистон парламенти яна бир бор TikTok ижтимоий тармоғига қўйилган тақиқни бекор қилиш таклифини муҳокама қилди, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Жогорку Кенеш йиғилишида депутат Маҳабат Мавлянова платформани блокировка қилиш масаласини қайта кўриб чиқиш ташаббуси билан чиқди.
Унинг сўзларига кўра, мамлакатда TikTok чекланган бўлса-да, фойдаланувчилар иловага VPN орқали киришда давом этяптилар.
“Албатта, миллий хавфсизлик ва ёшлар таълими каби муҳим масалаларни ҳисобга олишимиз керак. Бироқ, бу муаммоларни уни тақиқлаш орқали ҳал қила олмаймиз. Бугунги кунда TikTok нафақат кўнгилочар платформа, балки ахборот тарқатиш, билимларни ривожлантириш ва бизнесни ривожлантириш платформасига ҳам айланди.
Минглаб ёшлар ушбу платформадан ўз истеъдодларини намойиш этиш ва кичик бизнесни ривожлантириш учун фойдаланадилар. Кўпгина ёшлар учун бу даромад манбаига айланди. Шу муносабат билан тақиқни бекор қилиш керак”, - деди депутат.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил январь ойида Жогорку Кенеш депутатлари ҳукуматга TikTokни қайта очиш ва мамлакатда унинг ваколатхонасини ташкил этишни таклиф қилган эди.
Аввалроқ, 2024 йил апрель ойида Қирғизистонда TikTok ижтимоий тармоғига кириш чекланган эди.