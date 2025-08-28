Қирғизистонда рўйхатга олинган ишсизларнинг деярли ярми — аёллар
ASTANА. Кazinform — Қирғизистонда ишсизлик даражаси пасаймоқда, деб хабар беради Kabar.
Бу ҳақда Қирғиз Миллий статистика қўмитаси маълум қилди. 2025 йил 1 август ҳолатига кўра, Қирғизистонда бандлик давлат хизматида рўйхатга олинган ишсизлар сони 64,8 минг кишини ташкил қилди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 18,1 фоизга кам.
Рўйхатга олинган ишсизлар сони эса 45,3 минг кишини ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 21,4 фоизга камайган.
Асосий маълумотлар:
Рўйхатга олинган ишсизларнинг 45,7 фоизи — аёллар;
Ишчи кучининг умумий сонида қайд этилган ишсизлик даражаси — 1,6 фоиз.
Бундай ижобий динамика Қирғизистон ҳукумати томонидан янги иш ўринлари яратиш ва аҳоли бандлигини таъминлаш дастурларини ишлаб чиқиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар самарасини кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, Қирғизистон аҳолиси 7 млн 337 минг кишига етди.