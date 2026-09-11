Қирғизистонда марҳумни рухсатсиз дафн қилганлик учун жазолар кучайтирилиши мумкин
BISHKEK. Kazinform — Қирғизистонда марҳумнинг жасадини рухсатсиз дафн қилиш, мавжуд қабрга қўшича дафн қилиш, эксгумация қилиш ва зарур рухсатсиз қайта дафн қилиш учун жиноий жавобгарликка тортиш таклиф қилинмоқда, деб хабар беради Кazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Бишкек шаҳар ҳокимлиги томонидан ишлаб чиқилган тегишли қонун лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига тақдим этилди.
Ушбу ташаббус Қирғиз Республикаси Жиноят кодексининг 164-моддаси "Марҳумнинг жасадини ва дафн этилган жойни таҳқирлаш" ни алоҳида бўлим билан тўлдиришга қаратилган, чунки ҳозирда мамлакатда бундай ҳаракатлар учун алоҳида жиноий қонун йўқ.
Ҳужжатга кўра, дафн қилиш қоидаларини бузганликда айбдор деб топилганлар қуйидаги жазолардан бирига дуч келишади:
50 000 сомдан 100 000 сомгача (260 000 тенгедан 520 000 тенгегача) жарима;
- 80 соатдан 200 соатгача жамоат ишлари;
- 3 йилгача озодликни чеклаш;
- 3 йилгача озодликдан маҳрум қилиш.
Эслатиб ўтамиз, Қирғизистонда йўл ҳаракати қоидаларини бузганлар учун жазо кучайтирилиши таклиф этилди.