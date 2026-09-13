Қирғизистонда мактаб ўқувчилари ва талабаларни театр ҳамда музейларга боришга мажбурлаш таклиф этилмоқда
BISHKEK. Kazinform - Қирғизистонда мактаб ўқувчилари ва талабалар учун театр-томоша муассасалари спектакллари ҳамда маданий тадбирларга мажбурий ташриф буюришни назарда тутувчи абонемент тизимини жорий этиш таклиф қилинмоқда. Бу ҳақда Kazinform агентлигининг Бишкекдаги мухбири хабар беради.
Тегишли президент фармони лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилди.
Лойиҳа доирасида ҳар бир ўқувчи ва талаба бир йил давомида қуйидаги тадбирларга ташриф буюриши назарда тутилмоқда:
- театр-томоша муассасаларининг тадбирларига (спектакллар, концерт дастурлари) 2 марта;
- музейларга 2 марта.
Шундай қилиб, бир киши учун бир йилда жами 4 та маданий тадбирга ташриф буюриш белгиланмоқда. 1 миллион 821 минг 633 нафар ўқувчи ва талаба учун зарур маблағ 1,4 миллиард сомдан ортиқни ташкил этади.
Мазкур харажатларни молиялаштириш ҳар йили республика бюджетидан, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан Қирғиз Республикаси Маориф вазирлиги ҳамда Қирғиз Республикаси Фан, олий таълим ва инновациялар вазирлиги томонидан амалга оширилади.
Вазирликлар ташриф буюрувчилар рўйхатлари асосида ҳисоб-китоб юритади ва тегишли маблағларни бевосита театр-томоша муассасаларининг ҳисоб рақамларига ёки рақамли механизмлар орқали ўқувчилар ва талабаларга ўтказилишини таъминлайди.