Қирғизистонда Қозоғистон тиббиёти кунлари бошланди
ASTANА. Кazinform — Қирғиз Республикасида 15-18 сентябрь кунлари Қозоғистон тиббиёти кунлари бўлиб ўтади, деб хабар беради Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати.
Тадбир доирасида амалий соғлиқни сақлаш, жумладан, кардиология, онкология, акушерлик ва гинекология, педиатрия ва травматология соҳасида тажриба алмашиш, шунингдек, илмий ишланмалар бўйича тажриба алмашиш режалаштирилган.
— Қозоғистон тиббиёти кунлари — шифокорларнинг ҳақиқий иши орқали мамлакат соғлиқни сақлаш тизимининг салоҳиятини намойиш этиш имконини берувчи муҳим платформа. Бундай ўзаро таъсир профессионал алоқаларни мустаҳкамлайди ва Қозоғистон ва Қирғизистон ўртасидаги соғлиқни сақлаш соҳасидаги анъанавий ва яқин ҳамкорликни янада ривожлантиришга ҳисса қўшади, — деди Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазири ўринбосари, делегация раҳбари Манас Рамазонов.
Биринчи кундан бошлаб қозоғистонлик шифокорлар чекка аҳоли пунктлари аҳолиси учун консультациялар ва тиббий кўриклар ўтказмоқдалар.
Тадбирнинг биринчи кунида 16 нафар қозоғистонлик мутахассис Васильевка ва Хун-Чи қишлоқлари аҳолисини қабул қила бошлади. Аҳоли тиббий кўрикдан ўтиш учун Алмати вилояти Қирғизистонга замонавий диагностика ускуналари билан жиҳозланган учта кўчма тиббий мажмуани юборди.
— Қирғизистонда Қозоғистон тиббиёти кунларининг ўтказилиши соғлиқни сақлаш соҳасида дўст давлатлар ўртасида стратегик шерикликни мустаҳкамлаш йўлидаги яна бир муҳим қадам бўлди, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда вакциналарни сақлаш ҳарорати онлайн кузатилади.