Қирғизистон ва Ўзбекистон чегарасида электрон навбат бошқаруви жорий этилди
Қирғизистон-Ўзбекистон чегарасидаги “Достук” назорат-ўтказиш пунктида электрон навбат тизими ишга туширилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Қирғизистон Республикаси Иқтисодиёт ва савдо вазирлиги маълумотларига кўра, кўрилган чора-тадбирлар чегарани кесиб ўтиш вақтини ва харажатларини қисқартириш, маъмурий тўсиқларни минималлаштириш ва товарларнинг эркин ҳаракатланиши учун шарт-шароитлар яратишга қаратилган бўлиб, бу савдо оқимининг ўсишига ёрдам беради ва иқтисодий ривожланишни рағбатлантиради.
Вазир ўринбосари Искендер Асилқуловнинг таъкидлашича, автотранспорт воситалари оқимини бошқаришнинг электрон тизими тартиб-таомилларни соддалаштириш, тадбиркорлик субъектлари ва ташувчилар харажатларини камайтириш, савдо жараёнларининг шаффофлиги ва самарадорлигини ошириш имконини беради.
“Бу иқтисодиётни рақамли ўзгартириш бўйича унинг рақобатбардошлигини оширишга қаратилган кенгроқ стратегиянинг бир қисмидир”, — деди вазир.
Вазирлик хабарига кўра, 2024 йил ноябрь ойида “Қизил-Қия автодорожний” автомобил йўли назорат-ўтказиш пунктида тизим синов режимида ишга туширилган ва юқори самарадорлик кўрсатган. Юк ташишда тирбандликларга барҳам берилди, олдиндан рўйхатга олиш, кутиш жойида тақсимлаш ва навбатга қатъий риоя қилиш эвазига тартибли ҳаракатланиш таъминланди, қўшни йўллардаги юкламаларни камайтириш, ташувчиларнинг интизом даражасини ошириш имконини берди.