Қирғизистон тиббиёт ходимларининг иш ҳақи 100% оширилади
ASTANA. Kazinform — 1 апрелдан бошлаб Қирғизистон тиббиёт ходимларининг иш ҳақи 100% оширилади, деб хабар беради Кабар.
Бу ҳақда Қирғизистон Республикаси Президенти матбуот котиби Аскат Алагозов маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, давлат раҳбари Садир Жапаров илгари шифокорларни қўллаб-қувватлаган ва уларнинг иш ҳақини ошириш бўйича кўрсатмалар берган.
Ҳозирда бу йўналишда тизимли ишлар олиб борилмоқда: касалхоналарда ходимлар етишмаслигини камайтириш ва тиббиёт муассасаларига юкни камайтириш чоралари кўрилмоқда.
Бундан ташқари, давлат раҳбари шифокорларнинг жамиятдаги ролини юқори баҳолаб, уларнинг ижтимоий мавқеини яхшилаш учун имтиёзли ипотека кредитлари орқали уй-жой олишга устувор аҳамият беришни буюрди.
Масалан, эндигина фаолиятини бошлаган ёш шифокорлар ҳозирда 13 581 сом оладилар, апрелдан бошлаб уларнинг иш ҳақи 35 248 сомгача кўтарилади. Тажрибали шифокорларнинг иш ҳақи эса янада юқори бўлади. Хизмат муддати учун қўшимча бонуслар сақлаб қолинади.
Бундан ташқари, чекка ва тоғли ҳудудларда ишлашни истаган шифокорларнинг маоши ўртача яна 30% га ошади.
"Шифокор депозити" дастури доирасида давлат ҳар чоракда шифокорларга 66 минг сом тўлайди.
Оммабоп мутахассисликлар бўйича ишлайдиган ёш шифокорлар (педиатр, неонатолог, анестезиолог, реаниматолог, умумий жарроҳ) ҳар ой қўшимча 20 минг сом олади.
Шунингдек, мамлакатдаги 28 минг ҳамширанинг маоши 8541 сомдан 29053 сомгача, яъни деярли уч баравар кўпаяди (қўшимча тўловлар ва бонуслар бундан мустасно).
Ҳозирда мамлакат тиббиёт муассасаларида турли мутахассисликдаги шифокорларга талаб мавжуд. Бўш иш ўринларининг умумий сони 1596 тани ташкил этади.
Матбуот котиби тиббиёт олий ўқув юртларини эндигина битирган ёки илгари тиббиёт соҳасида ишлаган ва ишга қайтишни истаган фуқароларни яқин атрофдаги касалхоналарга ташриф буюришга ва бўш иш ўринлари ҳақида маълумот олишга чақирди.