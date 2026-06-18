Қирғизистон солиқ хизмати қарийб минг ходимни ишдан бўшатади
ASTANA. Kazinform – Қирғизистон Давлат солиқ хизмати таркибий оптималлаштириш доирасида ҳудудларда мингга яқин ходимни ишдан бўшатишни бошлади.
Бу ҳақда Жогорку Кенеш йиғилишида депутат Улукбек Карибек уулу маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, ходимларнинг қисқариши солиқ маъмурияти тизимини рақамлаштириш ва ходимлар тузилмасини оптималлаштириш бўйича ишлар билан боғлиқ.
"Ҳудудлардаги барча бўлинмалар қисқартирилмоқда. Улар орасида пенсия ёшига яқин мутахассислар ҳам бор", - деди депутат.
Депутат ушбу масалани Жогорку Кенешда Давлат солиқ хизмати вакиллари иштирокида кўриб чиқишни таклиф қилди.
Ҳозирда департамент қисқартириш кампаниясининг аниқ кўлами ва унинг оқибатлари ҳақида ҳеч қандай расмий тушунтириш бермади.