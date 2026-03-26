Қирғизистон мол ва гўшт импортига ветеринария назоратини кучайтирди
ASTANA. Kazinform – Қирғизистонда ҳайвонларнинг хавфли касалликларининг кириб келишини ва тарқалишини олдини олиш мақсадида ветеринария-санитария назорати кучайтирилди, деб хабар беради Kazinform Бишкекдаги ветеринария хизматининг эпизоотик назорат бўлимига таянган ҳолда.
Профилактика, ҳайвонларнинг юқумли касалликлари сабабчиси бўлган микроорганизмлар, шунингдек ветеринария ва биологик хавфсизлик талабларига мос келмайдиган маҳсулотлар ва озиқ-овқатларнинг мамлакатга олиб кирилишига ва тарқалишига йўл қўймасликка қаратилган.
Жаҳон ҳайвонлар саломатлиги ахборот тизими (WAHIS) маълумотларига асосланиб, агентлик ҳайвонларнинг юқумли касалликлари рўй берган мамлакатлар ёки ҳудудлардан ҳайвонлар ва ҳайвонлардан олинган маҳсулотларни олиб киришга вақтинча чекловлар қўйиш ҳуқуқига эга.