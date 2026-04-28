Қирғизистон Миллий банки асосий фоиз ставкасини 12% да сақлаб қолди
BISHKEK. Kazinform – Қирғизистон Республикаси Миллий банки 2026 йил 28 апрелдан бошлаб асосий фоиз ставкасини 12% да сақлаб қолди, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Регуляторнинг маълумотларига кўра, глобал геосиёсий кескинликлар ва озиқ-овқат ва хом ашё бозорларидаги юқори глобал ноаниқлик мамлакатда нархларнинг ошишининг асосий омиллари бўлиб қолмоқда. Қирғизистоннинг асосий савдо шерикларидаги инфляция, шунингдек, глобал таъминот занжирларидаги ўзгаришлар туфайли логистика харажатларининг ошиши қўшимча омиллар ҳисобланади.
Йил бошидан бери Қирғизистон Республикасида инфляция 3,9% га етди ва йиллик ҳисобда 11,3% ни ташкил этди.
Озиқ-овқат нархлари 10,8% га, ноозиқ-овқат маҳсулотлари 9,2% га, тамаки ва алкогол маҳсулотлари 8,9% га ва хизматлар 17,2% га ошди.
2026 йил январдан мартгача мамлакатнинг реал ялпи ички маҳсулоти 10,1% га ўсди. Хизматлар, саноат ва қурилиш соҳалари иқтисодий ўсишга асосий ҳисса қўшиб келяпти.