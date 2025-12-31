Қирғизистон аҳолиси 7,4 миллион кишига яқинлашди
ASTANА. Кazinform – Қирғиз Республикасининг доимий аҳолиси 2025 йил январь-октябрь ойларида 103,4 минг кишига ёки 1,4 фоизга ўсди ва 2025 йил 1 ноябрь ҳолатига кўра, 7 миллион 385 минг кишини ташкил этди, деб хабар беради Кабар.
Бундай маълумотлар Миллий статистика қўмитаси материалларида эълон қилинган.
«Қызмат»(хизмат) давлат муассасаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-октябрь ойларида ФҲДЁ органларида 117,3 минг янги туғилган чақалоқ рўйхатга олинган, бу ҳар 1000 аҳолига 19,2 ни ташкил этади (2024 йил январ-октябрь ойларида - 20,1).
Шунингдек, 27,0 минг киши вафот этган, бу ҳар 1000 аҳолига 4,4 ни ташкил қилади (2024 йил январь-октябрь ойларида - 4,5).
Натижада, аҳолининг табиий ўсиш суръати 90,3 минг кишини ёки ҳар 1000 аҳолига 14,8 ни ташкил этди (2024 йил январь-октябрь ойларида - 15,6).
2025 йил январь-октябрь ойларида аҳолининг табиий ўсишининг энг юқори даражаси Боткен, Ўш ва Жалолобод вилоятларида кузатилди, энг паст кўрсаткич эса Бишкекда қайд этилди.
Эслатиб ўтамиз, Қирғизистонда нархлар ва тарифларнинг ошиши кузатилди.