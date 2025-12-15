Қирғизистонда нархлар ва тарифларнинг ошиши кузатилди
BISHKEK. Kazinform - Қирғизистонда истеъмол нархлари ва тарифлари жорий йилнинг дастлабки 10 ойида 2024 йил декабрь ойига нисбатан 8,3 фоизга ошди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қирғизистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январдан ноябргача озиқ-овқат маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар нархлари 8,9% га, алкоголли ичимликлар ва тамаки маҳсулотлари 7,9% га, ноозиқ-овқат маҳсулотлари 7% га ва хизмат кўрсатиш тарифлари 9,1% га ошди.
Жорий йил январдан ноябрга қадар республиканинг барча ҳудудларида истеъмол нархлари ва тарифларининг ошиши кузатилди.
Энг катта ўсиш Ўш шаҳрида кузатилди, бу ноозиқ-овқат маҳсулотлари нархларининг 10,7 фоизга ошиши билан боғлиқ. Озиқ-овқат маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар нархларининг энг катта ўсиши Чуй вилоятида (12%), алкоголли ичимликлар ва тамаки маҳсулотлари Иссиқкўл вилоятида (14,2%) ва хизмат кўрсатиш тарифлари 10,6 фоизга ўсиш Талас вилоятида қайд этилди.