    Қирғизистонда нархлар ва тарифларнинг ошиши кузатилди

    BISHKEK. Kazinform - Қирғизистонда истеъмол нархлари ва тарифлари жорий йилнинг дастлабки 10 ойида 2024 йил декабрь ойига нисбатан 8,3 фоизга ошди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Рост цен и тарифов отмечается в Кыргызстане
    Фото: Kazinform

    Қирғизистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январдан ноябргача озиқ-овқат маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар нархлари 8,9% га, алкоголли ичимликлар ва тамаки маҳсулотлари 7,9% га, ноозиқ-овқат маҳсулотлари 7% га ва хизмат кўрсатиш тарифлари 9,1% га ошди.

    Жорий йил январдан ноябрга қадар республиканинг барча ҳудудларида истеъмол нархлари ва тарифларининг ошиши кузатилди.

    Энг катта ўсиш Ўш шаҳрида кузатилди, бу ноозиқ-овқат маҳсулотлари нархларининг 10,7 фоизга ошиши билан боғлиқ. Озиқ-овқат маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар нархларининг энг катта ўсиши Чуй вилоятида (12%), алкоголли ичимликлар ва тамаки маҳсулотлари Иссиқкўл вилоятида (14,2%) ва хизмат кўрсатиш тарифлари 10,6 фоизга ўсиш Талас вилоятида қайд этилди.

    Қирғизистон Нарх-наво Статистика
    Сўнгги хабарлар
