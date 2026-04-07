Қирғизистон 2028 йилги Осиё Кубогини ўтказиш учун ариза топширди
ASTANA. Kazinform — Қирғизистон футбол иттифоқининг маълум қилишича, ариза топшириш кампанияси доирасида Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) вакиллари мамлакатга инспекция ташрифи билан ташриф буюришди ва тайёргарлик даражасини баҳоладилар, деб хабар беради Кабар.
Регламентга кўра, мезбон мамлакат халқаро стандартларга жавоб берадиган кенг қамровли концепцияни тақдим этиши керак. Бу замонавий стадионлар, машғулот иншоотлари, ривожланган меҳмонхона инфратузилмаси ва самарали транспорт логистикасини ўз ичига олади.
Инспекция давомида ОФК делегатлари қуйидаги иншоотларга ташриф буюришди ва уларни баҳоладилар:
— мамлакатнинг асосий аренаси — Долон Омурзаков номидаги стадион;
— “Алға” спорт мажмуаси ва “Достук Арена” стадиони;
— қурилаётган “Бишкек Арена” стадиони;
— «Мурас Юнайтед», «Дордой» ва «Илбирс» спорт клубларининг машғулот майдончалари;
— Шерали Сидиқов номидаги Олимпия захиралари мактабининг ўйин майдончалари;
— шунингдек, жамоаларни жойлаштириш учун меҳмонхоналар.
Хабарномада айтилишича, турнирни қайси давлат ўтказиши ҳақидаги якуний қарор ОФК томонидан инспекция натижалари ва тақдим этилган ҳужжатларни кўриб чиқиш асосида қабул қилинади.
Эслатиб ўтамиз, 2028 йилги турнирни ўтказиш ҳуқуқи учун рақобат юқори. Қирғизистондан ташқари, Иордания, Япония, Қатар, Бирлашган Араб Амирликлари ва Ўзбекистон ҳам ариза топширгани маълум.