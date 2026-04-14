Қиличбозлик: Жаҳон кубоги босқичида қатнашадиган қозоғистонликлар рўйхати маълум бўлди
ASTANА. Каzinform – Аёллар ўртасидаги қиличбозлик бўйича Жаҳон кубогининг кейинги босқичи Афинада (Греция) бўлиб ўтади.
Халқаро турнирда Қозоғистон терма жамоасидан саккиз нафар спортчи иштирок этади. Жамоа таркибида Айгерим Сарибай, Анастасия Гулик, Карина Доспай, Полина Ко, Диляра Исабекова, Татьяна Приходько, Наргиз Сайдуллаева ва Қайша Жанибек бор.
ҚР МОҚ маълумотларига кўра, спортчилар якка ва жамоавий мусобақаларда иштирок этадилар.
Жаҳон кубоги 17-19 апрель кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон илк бор қиличбозлик бўйича Жаҳон кубогига мезбонлик қилади.