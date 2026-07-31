Кичик ва ўрта бизнес субъектлари сони ярим йилда қарийб 550 мингга ошди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Бош вазири Олжас Бектенов Молия, Миллий иқтисодиёт вазирликлари ва "Атамекен" Миллий тадбиркорлар палатаси раҳбарияти иштирокида тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича йиғилиш ўтказди, деб хабар беради Ҳукумат матбуот хизмати.
Йиғилишда тадбиркорлик соҳасидаги мавжуд вазият, солиқ ислоҳотининг дастлабки натижалари ва тадбиркорлик субъектлари фаолиятини адолатли тартибга солишни таъминлаш чоралари кўриб чиқилди. Шунингдек, бизнес фаолияти, тармоқ ва минтақавий кўрсаткичларга ҳам эътибор қаратилди.
Молия вазири Мади Такиевнинг сўзларига кўра, йилнинг биринчи ярми натижаларига кўра, республика бюджетига корпоратив даромад солиғидан тушумлар 15,7% га ошди. Секторлар ўртасида ижобий динамика, айниқса, молия сектори ва ишлаб чиқариш саноатида сезиларли.
Шунингдек, йилнинг биринчи ярми натижаларига кўра, кичик ва ўрта бизнес субъектлари сони қарийб 550 мингга ошди.
Молия вазирлиги маълумотларига кўра, ушбу кўрсаткич ўзини ўзи иш билан таъминлаган фуқаролар фаолиятини қонунийлаштириш натижасида шаклланган. Шу билан бирга, ўзини ўзи иш билан таъминлаган шахслар фақат ижтимоий тўловларни амалга ошириб, солиқ тўлашдан озод қилинган. Бундан ташқари, ходимлари бўлмаган 260 мингга яқин кичик ва ўрта бизнес субъектлари ўз фаолиятини тўхтатди, бу эса бизнесни сунъий равишда "тақсимлаш" амалиётининг сезиларли даражада камайганидан далолат беради.
Бундан ташқари, Солиқ кодексига киритилган ўзгартиришларни ҳисобга олган ҳолда, 2026 йил 1 январдан бошлаб корпоратив даромад солиғи бўйича аванс тўловларини тўлаш чегараси 325 минг БҲМ (1,4 миллиард тенге) дан 600 минг БҲМ (2,6 миллиард тенге) гача оширилди. Натижада, янги талабларга жавоб берадиган корхоналар корпоратив даромад солиғи бўйича йилига бир марта якуний ҳисоб-китобни амалга оширадилар. Шу муносабат билан, 2026 йил охирида олинган тегишли даромадлар 2027 йил бюджетида акс эттирилади (илгари улар ҳисобот йилида ҳар ойда олинарди). Бу бизнесга ҳисобот ҳажмини камайтириш ва айланма маблағларни тежаш имконини беради.
«Атамекен» МТП раиси Қанат Шарлапаев бизнесга оид бир қатор масалаларни кўтариб, бизнес ҳамжамияти номидан тавсиялар берди.
Миллий иқтисодиёт вазири биринчи ўринбосари Азамат Амрин ҳам ўз фикрини билдирди.
Муҳокама якунида Олжас Бектенов барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашнинг умумий мақсадига эришиш учун давлат ва бизнес ўртасидаги ўзаро таъсир самарадорлигини ошириш мақсадида ҳамкорликни давом эттиришни буюрди. Молия ва Миллий иқтисодиёт вазирликларига «Атамекен» МТП билан биргаликда ҳар ойда бизнес секторининг ҳолатини саноат ва ҳудудлар бўйича комплекс таҳлил қилиш ва унинг натижалари асосида тегишли маълумотларни тақдим этиш топширилди.