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    13:21, 21 Апрел 2022 | GMT +6

    КХШТга Қозоғистондан янги вакил тайинланди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистон Президенти фармонлари билан бир қатор тайинловлар амалга оширилди, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

    Арман Асқарович Исетов Қозоғистон Республикасининг Тайланд Қироллигидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди;

    Марат Зеникенович Сиздиқов Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилотидаги Қозоғистон Республикасининг Доимий вакили этиб тайинланди ва Қозоғистон Республикаси ташқи ишлар вазири ўринбосари лавозимидан озод этилди.

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