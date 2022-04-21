13:21, 21 Апрел 2022 | GMT +6
КХШТга Қозоғистондан янги вакил тайинланди
NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистон Президенти фармонлари билан бир қатор тайинловлар амалга оширилди, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
Арман Асқарович Исетов Қозоғистон Республикасининг Тайланд Қироллигидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди;
Марат Зеникенович Сиздиқов Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилотидаги Қозоғистон Республикасининг Доимий вакили этиб тайинланди ва Қозоғистон Республикаси ташқи ишлар вазири ўринбосари лавозимидан озод этилди.