Кейинги музокаралар 17-18 февраль кунлари АҚШда бўлиб ўтади – Зеленский
ASTANA. Kazinform – Украина президенти Владимир Зеленский Вашингтоннинг Россия билан янги музокаралар босқичини 17 ва 18 февраль кунлари АҚШда ўтказиш таклифини қабул қилди. Бироқ, Россия ушбу саналар ва жойга рози бўладими ёки йўқми, ҳозирча маълумот йўқ, деб хабар беради DW ахборот агентлиги.
Агентлик маълумотларига кўра, Украина ва АҚШ делегациялари ўртасидаги музокараларнинг янги босқичида вакиллар "мураккаб ҳудудий масалага эътибор қаратадилар" ва Донбассда буфер "эркин иқтисодий зона" яратиш бўйича АҚШ таклифини муҳокама қиладилар.
Зеленскийнинг сўзларига кўра, иккала томон ҳам бу ғояга шубҳа билан қарайди.
“Бизнинг бу масала бўйича қарашларимиз турлича. Биз қуйидаги масала бўйича келишдик: келаси учрашувга бу қандай кўриниш олиши мумкинлиги ҳақидаги қараш билан қайтарайлик”, - деди Зеленский Bloomberg агентлигига.
Эслатиб ўтамиз, Россия, Украина ва АҚШ ўртасидаги Абу-Дабида бўлиб ўтган уч томонлама маслаҳатлашувларнинг иккинчи кунида томонлар 314 маҳбусни алмашиш бўйича келишувга эришдилар.