KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Келгуси йилларда йўловчи вагонлар 90 фоизгача янгиланади

    ASTANA. Kazinform – Юк вагонлари сони 150 мингга етди. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Ттранспорт вазири Нурлан Сауранбаев маълум қилди.

    На маршруте Астана — Омск запустили обновленные пассажирские вагоны
    Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

    “Қозоғистонда юк вагонлари бозори тўлиқ рақобат муҳитида. Паркда тахминан 147 минг вагон бор. Уларнинг аксарияти хусусий операторларга тегишли. Ташиш самарадорлигини ошириш учун янгиланиш ишлари давом этмоқда”, - деди Н. Сауранбаев.

    Шунингдек, йўловчи вагонларни янгилаш ишлари амалга ошириб келиняпти. Сўнгги йилларда 650 дан ортиқ вагон янгиланди.

    “2030 йилга қадар янгилаш даражасини 90 фоизга етказиш назарда тутилган. Асосий мақсад — йўловчиларни хавфсиз ва қулай темир йўл транспорти билан таъминлаш”, - деди вазир.

    Темир йўл Поезд ҚР Транспорт вазирлиги Транспорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф