Келгуси ой Ўзбекистонда АЭС қурилиши бўйича жамоатчилик эшитувлари ўтказилади
TASHKENT. Kazinform — 23 декабрда Ўзбекистонда АЭСни қуриш таклифи бўйича жамоатчилик эшитуви бўлиб ўтади, дея хабар беради Kazinform мухбири.
“2025 йил 23 декабрда соат 11:00 да Жиззах вилоятининг Фориш туманидаги Боғдон посёлкасидаги 30-сон маданият марказида Ўзбекистонда атом электр станциясини қуриш лойиҳаси бўйича жамоатчилик эшитувлари бўлиб ўтади. Жамият вакилларини ва барча манфаатдор томонларни ушбу тадбирда фаол иштирок этишга таклиф қиламиз”, - дейилади агентлик хабарида.
Агентлик маълумотларига кўра, атом электр станциясининг умумий қуввати 2110 МВтни ташкил этади. Йилига 16-17 миллиард кВт/соат электр энергияси ишлаб чиқарилади. Стратегик объект қурилиши жараёнида 13 минг, тўлиқ ишга туширилгач, 2 минг киши доимий иш билан таъминланади.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда қурилаётган атом электр станцияси Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятларини электр энергияси билан таъминлаш имкониятига эга бўлади.
Аввалроқ Ўзбекистонда атом электр станцияси қурилишининг биринчи босқичи бошлангани ҳақида хабар берган эдик.
Шунингдек, Россия Ўзбекистонда яна бир атом электр станциясини қуриши ҳақида ҳам аввал хабар қилинган.