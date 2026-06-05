"Келажак ўйинлари - 2026": Астанага 800 дан зиёд иштирокчи келади
ASTANA. Kazinform — 29 июлдан 9 августгача Астана рақамли ва анъанавий спорт турларини бирлаштирган ҳолда, фиджитал спорт турлари учун жаҳон майдонига айланади.
Пойтахтдаги янги авлод мусобақаларининг 12 кунлик дастури 50 дан ортиқ миллат вакиллари, технология брендлари ва минглаб томошабинларни ифодаловчи халқаро клублардан 800 дан зиёд иштирокчиларни бирлаштиради. Ушбу мусобақа спорт ва шоуни бирлаштиради.
"Келажак ўйинлари - 2026" (GOTF 2026) дастурига қуйидагилар киради: фиджитал футболи; фиджитал баскетболи; қироллик жанги; фиджитал шутер; фиджитал рақси; MOBA PC; MOBA Mobile; фиджитал яккакураш.
Ташкилотчилар ва IPSOS халқаро тадқиқот компаниясининг маълумотларига кўра, "Келажак ўйинлари - 2025" (GOTF 2026) турнири ушбу форматга глобал миқёсда юқори қизиқишни кўрсатди: 850 дан зиёд иштирокчи; бутун дунё бўйлаб 461 миллиондан ортиқ онлайн томоша; 137 миллион ноёб томошабин.
Шунингдек, "Келажак ўйинлари - 2025" турнирига ўн минглаб томошабинлар ташриф буюрадилар ва мусобақалар дунёнинг етакчи медиа платформалари ва стриминг хизматларида намойиш этилди.
Эслатиб ўтамиз, тадбир учун чипталар сотуви бошланган. Чипталарни онлайн платформалар орқали сотиб олиш мумкин.
Аввалроқ, Астанада "Келажак ўйинлари" чипталари сотуви бошлангани ҳақида ёзгандик.