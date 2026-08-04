"Келажак ўйинлари — 2026": Астанадаги турнир трансляцияси 85 миллион марта кўрилди
ASTANА. Кazinform — Астанада бўлиб ўтаётган "Келажак ўйинлари — 2026" халқаро мультиспорт турнири лойиҳа тарихидаги энг юқори томошабинлар сонига яқинлашмоқда. Бу ҳақда Туризм ва спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Мусобақанинг дастлабки тўрт кунида трансляциялар 85 миллиондан зиёд кўрилди. Агар ҳозирги суръат сақланиб қолса, турнир охирига келиб умумий аудитория 430-490 миллион томошабинга етиши мумкин.
Бу натижага халқаро медиа ҳамкорлар тармоғининг сезиларли даражада кенгайиши ёрдам беради. Масалан, бу йил турнирнинг медиа ҳамкорлари сони 27 тадан 54 тагача, мусобақани ёритувчи стримерлар сони эса 58 тадан 120 тагача ошди. Бундан ташқари, трансляциялар 16 дан ортиқ тилларда олиб борилмоқда.
Турнир контенти Хитой, МДҲ, Лотин Америкаси, Ҳиндистон ва дунёнинг бошқа минтақаларидаги етакчи телевидение ва рақамли платформаларда тарқатилмоқда. Асосий ҳамкорлар қаторига HUYA, BIGG TV, Play TV, XP Esports, VK, bilibili, Rutube ва Douyu платформалари киради.
Рақамли платформалар ҳам аудиториянинг ўсишига сезиларли ҳисса қўшмоқда. Аввалги турнирда барча томошаларнинг қарийб 82 фоизи стриминг хизматларида бўлган бўлса, бу йил бу кўрсаткич янада ўсиб бормоқда. Бу рақамли формат ёш ва технологик аудитория орасида юқори талабга эга эканлигидан далолат беради.
Турнирнинг энг юқори томошабинлик кўрсаткичлари яқинлашиб келаётган финал мусобақаларида кутилмоқда. Dota 2 турнири финали 5 август куни бўлиб ўтади, Counter-Strike 2, Mobile Legends: Bang Bang ва фиджитал футбол мусобақалари ғолиблари эса 8-9 август кунлари аниқланади. Мутахассислар ушбу мусобақалар умумий аудитория ўсишининг асосий омили бўлишини тахмин қилмоқдалар.
Астанада "Келажак ўйинлари — 2026" турнирининг ташкил этилиши Қозоғистон халқаро спорт ва технологик тадбирларни юқори даражада ўтказишга қодир мамлакат эканлигини яна бир бор исботлайди. Миллионлаб хорижий томошабинларга етиб борадиган кўрсатувлар Қозоғистоннинг халқаро миқёсдаги машҳурлигини оширади ва мамлакатимизнинг глобал рақамли саноатдаги мавқеини мустаҳкамлашга ёрдам беради.
Эслатиб ўтамиз, "Келажак ўйинлари" анъанавий спорт турлари ва рақамли технологияларни бирлаштирган халқаро мультиспорт турнирдир. Бу йилги мусобақа 29 июлдан 9 августгача Астанада бўлиб ўтади.