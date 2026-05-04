Kazinform сайтининг янгиланган версияси ишга туширилди
ASTANA. Kazinform — Янгиланиш фойдаланувчилар учун қулайликни ошириш ва агентликнинг рақамли сервисларини ривожлантиришга қаратилган.
Kazinform ўзининг расмий веб-сайтининг янгиланган версиясини ишга туширганини маълум қилади. Янгиланиш фойдаланувчи интерфейсини яхшилаш, оптималлаштирилган навигация ва кенгайтирилган мультимедиа контентини жойлаштириш имкониятларини тақдим этади.
Бош саҳифанинг тузилиши ва сарлавҳа тизими қайта кўриб чиқилди, визуал услуб эса янгиланди. Янгиликлар ва таҳлилий материалларга тезкор кириш учун қидирув ва фильтрлаш воситалари такомиллаштирилди. Янгиланиш янгиликларни фотосуратлар, видеолар ва инфографика каби мультимедиа форматлари билан интеграциялашни кучайтиради, бунда мобиль қурилмалар ва ижтимоий тармоқлар орқали янгиликларни олувчи аудиториянинг ортиб бораётгани ҳисобга олинади.
Редизайн олти тилда ишлайди, сиёсат, иқтисодиёт, жамият, маданият ва спортдаги асосий воқеаларни қамраб олувчи Агентликнинг рақамли ривожланишидаги кейинги босқич бўлди. Янги интерфейс, мослашувчан дизайн ва мультимедиа хизматларининг кенгайиши Қозоғистон, ҳудуд ва жаҳон янгиликларини барча қурилмаларда ўқувчилар учун аввалгидан ҳам қулайроқ ва осонроқ қилади. Агентлик ахборот маҳсулоти сифатини ошириш ва уни рақамли платформаларда истеъмол қилиш шартларини яхшилаш йўналишидаги ишларни давом эттиради.
