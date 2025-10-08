OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:27, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қазгидромет: Шарқда қор ёғади, уч ҳудудда совуқ бўлади

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК 8 октябрь учун об-ҳаво маълумотларини тақдим этди.

    заморозки
    Фото: pixabay.com

    Синоптикларнинг хабар беришича, бугун республиканинг шарқий ҳудудларида ёғингарчилик кузатилади. Атмосферанинг фронтал қисмлари таъсирида ушбу ҳудудларда ёмғир ва қор ёғади.

    Антициклон тизмаси республиканинг бошқа ҳудудларида ёғингарчиликсиз об-ҳаво яратади.

    Республиканинг жануби-ғарбида, жанубида ва жануби-шарқида кучли шамол эсади. Кечаси ва эрталаб ғарбда, шимолда ва шарқда чанг бўрони бўлиб, туман тушиши мумкин.

    Алмати ва Жетису вилоятларида 1-6 даража совуқ, Жамбил вилоятининг тоғли ҳудудларида 1-3 даража совуқ бўлади.

    Теглар:
    Об-ҳаво Қазгидромет
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!