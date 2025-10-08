08:27, 08 Октябрь 2025 | GMT +5
Қазгидромет: Шарқда қор ёғади, уч ҳудудда совуқ бўлади
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК 8 октябрь учун об-ҳаво маълумотларини тақдим этди.
Синоптикларнинг хабар беришича, бугун республиканинг шарқий ҳудудларида ёғингарчилик кузатилади. Атмосферанинг фронтал қисмлари таъсирида ушбу ҳудудларда ёмғир ва қор ёғади.
Антициклон тизмаси республиканинг бошқа ҳудудларида ёғингарчиликсиз об-ҳаво яратади.
Республиканинг жануби-ғарбида, жанубида ва жануби-шарқида кучли шамол эсади. Кечаси ва эрталаб ғарбда, шимолда ва шарқда чанг бўрони бўлиб, туман тушиши мумкин.
Алмати ва Жетису вилоятларида 1-6 даража совуқ, Жамбил вилоятининг тоғли ҳудудларида 1-3 даража совуқ бўлади.