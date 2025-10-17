08:36, 17 Октябрь 2025 | GMT +5
Қазгидромет: 17 октябрда кутилаётган об-ҳаво маълумоти
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК 17октябрда кутилаётган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
“Кенгайтирилган антициклон республиканинг аксарият ҳудудларига таъсир қилишда давом этади, бу ерда очиқ, ёғингарчиликсиз об-ҳаво сақланиб қолади. Фақатгина мамлакатнинг ғарбида ва шимоли-ғарбида атмосфера фронтал қисмлари таъсирида ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик бўлиши мумкин. Республика бўйлаб кучли шамол эсиши, ғарбда туман тушиши кутилмоқда”, - дейилади хабарда.
Кечаси Жетису вилоятида 4-9 даража совуқ, Алмати вилояти шимолида ва жанубида 1-6 даража совуқ бўлиши мумкин.