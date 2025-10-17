OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    08:36, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қазгидромет: 17 октябрда кутилаётган об-ҳаво маълумоти

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК 17октябрда кутилаётган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    Солтүстікте аяз, оңтүстікте шаңды дауыл: ауа райына болжам қандай
    Фото: pixabay.com

    “Кенгайтирилган антициклон республиканинг аксарият ҳудудларига таъсир қилишда давом этади, бу ерда очиқ, ёғингарчиликсиз об-ҳаво сақланиб қолади. Фақатгина мамлакатнинг ғарбида ва шимоли-ғарбида атмосфера фронтал қисмлари таъсирида ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик бўлиши мумкин. Республика бўйлаб кучли шамол эсиши, ғарбда туман тушиши кутилмоқда”, - дейилади хабарда.

    Кечаси Жетису вилоятида 4-9 даража совуқ, Алмати вилояти шимолида ва жанубида 1-6 даража совуқ бўлиши мумкин.

    Об-ҳаво Қазгидромет
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
