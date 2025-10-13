OZ
    Қазгидромет: 13 октябрда кутилаётган об-ҳаво маълумоти

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК 13 октябрда кутилаётган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    дождь, жанбыр, ауа райы, молния, град, погода
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Синоптикларнинг прогнозларига кўра, атмосфера фронтал ҳудудлари туфайли мамлакат бўйлаб беқарор об-ҳаво шароити сақланиб қолади. Айрим ҳудудларда ёмғир, қор ёғади. Мамлакат бўйлаб кучли шамол эсади. Мамлакатнинг ғарбида, марказида, шарқида ва жануби-шарқида туман тушади. Шарқий, шимоли-шарқий ва марказий ҳудудларда эса совуқ бўлади.

    Жамбил вилоятининг тоғли ҳудудларида 1°С даража совуқ бўлади.

    Пойтахтда ҳаво ҳарорати кундузи +3+5°С даража илиқ бўлади. Шамол эса 9-14 м/с тезликда эсади.

    Алматида ҳаво ҳарорати кундузи +20+22°С даража илиқ бўлса, Чимкент ва Қизилўрдада +21+23°С даража илиқ бўлади. Шамол тезлиги 7-12 м/с гача кучаяди.

    Павлодарда -2 даража совуқ, Қостанайда +5+7°C илиқ бўлади.

    Об-ҳаво Ёғингарчилик Ёмғир
    Ляззат Сейданова
