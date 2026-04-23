    17:37, 23 Апрель 2026 | GMT +5

    Kazakh Tourism ва Ўзбекистоннинг Миллий PR-маркази тарихий меморандум имзолади

    ASTANА. Кazinform — KITF 2026 кўргазмасида Kazakh Tourism ва Ўзбекистоннинг Миллий PR-маркази ўртасида тарихий меморандум имзоланди. Мақсад — Марказий Осиёда сайёҳлар учун ягона макон яратиш. Бу ҳақда Kazakh Tourism компанияси маълум қилди.

    Kazakh Tourism ва Ўзбекистоннинг Миллий PR-маркази тарихий меморандум имзолади
    Фото: Kazakh Tourism

    Нималар ўзгаради?

    Чегара: сайёҳлик автобусларининг устувор (навбатсиз) ўтишини ишлаб чиқиш. Йўналишлар: Ипак йўли бўйлаб қўшма темир йўл круизларини ишга тушириш.

    Рағбатлантириш: глобал бозорда қўшма маркетинг кампанияларини ўтказиш. Инфратузилма: Астана ва Тошкентда янги меҳмонхоналарни қўллаб-қувватлаш.

    — Бизнинг вазифамиз — кўринмас тўсиқларни бартараф этиш. Мамлакатларимиз ўртасидаги саёҳат иложи борича тўсиқсиз ва қулай бўлиши керак, — деди Kazakh Tourism бошқаруви раиси Талғат Ғазизов.

    Компания Марказий Осиёни дунё харитасидаги энг яхши манзилга айлантириш учун ресурсларни бирлаштиришга тайёрлигини ёзди.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
