Қайси мамлакатларга сайёҳлар томонидан энг кўп ташриф буюрилади ва Қозоғистон қанчалик машҳур
ASTANA. Kazinform – 2025 йил натижаларига кўра, Қозоғистон бутун дунё бўйлаб хорижий сайёҳлар учун энг машҳур 50 та мамлакат қаторига кирди.
Американинг "CEOWORLD Magazine"онлайн нашрининг маълумотларига кўра, 2025 йилда Қозоғистон хорижий сайёҳлар томонидан энг кўп ташриф буюриладиган мамлакатлар глобал рейтингида 188 та мамлакат орасида 50-ўринни эгаллади.
2025 йилда Қозоғистон чет элликлар орасида ҳатто туризм деярли асосий даромад манбаи бўлган мамлакатлар - Финляндия, Швеция, Норвегия, Грузия ва Болтиқбўйи давлатларига қараганда ҳам машҳурроқ бўлганини таъкидлаш жоиз.
Нашр мутахассисларининг фикрига кўра, Қозоғистон бу натижага юқори даражадаги хавфсизлик, соддалаштирилган виза режими, жаҳон даражасидаги юлдузлар иштирокидаги маданий ва спорт тадбирларини ўтказиши ва умуман мамлакат туризм соҳасининг ривожланиши туфайли эришган бўлиши мумкин.
Энг кўп ташриф буюрилган мамлакатлар
Франция 2025 йилда хорижий сайёҳлар учун энг машҳур йўналишга айланди. Онлайн нашрнинг маълумотларига кўра, бу мамлакатга 217,8 миллион киши ташриф буюрган.
Қўшма Штатлар хорижий сайёҳлар орасида машҳурлиги бўйича дунёда иккинчи ўринни (165,4 миллион ташриф буюрувчи), Хитой эса учинчи ўринни эгаллади (162,5 миллион ташриф буюрувчи).
Хорижликлар томонидан дунёда энг кўп ташриф буюрилган мамлакатларнинг ўнталигига қуйидагилар ҳам кирди: Испания (126,2 миллион ташриф буюрувчи), Мексика (97,4 миллион ташриф буюрувчи), Италия (95,4 миллион ташриф буюрувчи), Польша (88,5 миллион ташриф буюрувчи), Венгрия (61,3 миллион ташриф буюрувчи), Хорватия (60 миллион ташриф буюрувчи) ва Гонконг (55,9 миллион ташриф буюрувчи).
Дунёдаги энг машҳур сайёҳлик йўналишлари қаторида Туркия (11-ўрин, 51,7 миллион ташриф буюрувчи билан), Буюк Британия (12-ўрин, 40,8 миллион ташриф буюрувчи билан), Таиланд (13-ўрин, 39,9 миллион ташриф буюрувчи билан), БАА (22-ўрин, 25,2 миллион ташриф буюрувчи билан), Саудия Арабистони (24-ўрин, 20,2 миллион ташриф буюрувчи билан), Вьетнам (27-ўрин, 18 миллион ташриф буюрувчи билан), Ҳиндистон (28-ўрин, 17,9 миллион ташриф буюрувчи билан) ва Миср (36-ўрин, 13 миллион ташриф буюрувчи билан) қолмоқда.
МДҲда энг машҳур
Россия Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигида чет элликлар учун энг машҳур сайёҳлик йўналиши бўлиб қолмоқда. 2025 йилда унинг ҳудудига тахминан 24,4 миллион киши ташриф буюрган бўлиб, у чет элликлар томонидан энг кўп ташриф буюриладиган мамлакатларнинг глобал рейтингида 23-ўринни эгаллаган. МДҲ мамлакатлари орасида чет элликлар учун иккинчи энг машҳур йўналиш Беларусь (40-ўрин, 11,8 миллион ташриф буюрувчи), учинчи ўрин Қозоғистон (50-ўрин, 8,51 миллион ташриф буюрувчи) бўлди.
Жаҳон рейтингда бироз пастроқда Қирғизистон (51-ўрин, 8,5 миллион ташриф буюрувчи), Ўзбекистон (59-ўрин, 6,7 миллион ташриф буюрувчи), Озарбайжон (87-ўрин, 3,1 миллион ташриф буюрувчи), Арманистон (109-ўрин, 1,8 миллион ташриф буюрувчи) ва Тожикистон (123-ўрин, 1,2 миллион ташриф буюрувчи) бор.
Камроқ ташриф буюрилган мамлакатлар
Тувалу 2025 йилда хорижий сайёҳлар учун энг кам машҳур йўналиш бўлди. Бу мамлакат белгиланган даврда атиги 4350 ташриф буюрувчини қабул қилди ва бу рейтингда охирги ўринни, 188-ўринни эгаллади. Шунингдек, Маршалл ороллари (6100 та ташриф буюрувчи), Ниуэ (10 200 та ташриф буюрувчи), Кирибати (12000 та ташриф буюрувчи), Монтсеррат (19300 та ташриф буюрувчи) ва Соломон ороллари (29000 та ташриф буюрувчи) чет элликлар орасида машҳур бўлмаган.