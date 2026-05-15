Қайси давлатлар "Евровидение" финалига йўлланма олди
ASTANA. Kazinform – 14 май, пайшанба куни кечқурун Австрия пойтахтида иккинчи "Евровидение" ярим финали якунланди ва финалдаги ўн иштирокчи аниқланди, деб хабар беради Kazinform.
Шундай қилиб, Австралия, Албания, Болгария, Дания, Кипр, Мальта, Норвегия, Руминия, Украина ва Чехия вакиллари финалга йўл олди.
Уларга биринчи ярим финалнинг яна 10 ғолиби (Бельгия, Греция, Исроил, Литва, Молдова, Польша, Сербия, Финляндия, Хорватия ва Швеция) қўшилади.
Бундан ташқари, яна бешта мамлакат финалга тўғридан-тўғри йўлланма олади: Буюк Британия, Германия, Италия ва Франция, уларнинг барчаси Европа Радиоэшиттириш Иттифоқининг энг йирик молиявий ҳамкорлари ҳисобланади. Аввалги танловда ғолиб бўлган мамлакат ҳам автоматик равишда финалга йўлланма олади. Бу йил Австрия ушбу ҳуқуқни қўлга киритди.
"Евровидение 2026" танловининг финали 16 майда Вена шаҳрида бўлиб ўтади. Трансляция Марказий Европа вақти билан соат 21:00 да (17 май, Астана вақти билан соат 01:00) бошланиши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, 70-чи "Евровидение 2026" танловининг расмий очилиши 10 майда Вена шаҳрида бўлиб ўтди.