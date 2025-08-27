"Қайрат" Чемпионлар лигасининг асосий босқичига чиққани учун қанча пул олади
ASTANA. Kazinform — Алмати шаҳрининг “Қайрат” жамоаси Чемпионлар лигасининг умумий босқичига чиқди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Sports.kzга таяниб.
Қозоғистон клуби саралаш босқичида Словениянинг “Олимпия” (3:1 – умумий ҳисобда), Финляндиянинг “КуПС” (3:2) ва Словакиянинг “Слован” клубларини (1:1, пенальтилар бўйича – 4:3) мағлуб этди ва плей-офф босқичида Шотландиянинг “Селтик” клуини турнирдан чиқариб юборди (0:0, пенальтилар бўйича – 0:3).
Чемпионлар лигаси гуруҳига чиққани учун “Қайрат” 18,62 миллион евро (11,6 миллиард тенге) ишлаб олди. Умумий босқич учун қуйидаги совринлар назарда тутилган: ғалаба учун – 2,1 миллион евро (1,3 миллиард тенге), дуранг учун – 700 минг евро (436 миллион тенге).
Эслатиб ўтамиз, кеча Алмати шаҳрида "Қайрат" ва Шотландиянинг "Селтик" жамоалари ўртасида Чемпионлар лигаси плей-офф босқичининг жавоб учрашуви бўлиб ўтди. Икки ўйин натижасига кўра, алматиликлар “Селтик”дан кучлироқ бўлиб, ўз тарихида илк бор Чемпионлар лигасининг гуруҳ босқичига йўл олди.