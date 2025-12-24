Кавказ аҳолисининг баландликларда яшай олиш сири очилди
ASTANА. Каzinform — Россиялик олимлар Кавказ аҳолисига тоғларда кислород етишмовчилиги шароитида омон қолишга ёрдам берадиган яширин генларни аниқладилар. Ушбу кашфиёт эволюцион биология ва амалий тиббиёт учун муҳимдир, деб хабар беради ТАСС.
Генетика мутахассислари Кавказ халқларига баландлик ва кислород етишмовчилигига мослашиш имконини берувчи илгари номаълум бўлган генетик "сирларни" аниқладилар. Бир нечта Кавказ популяцияларининг тўлиқ геном таҳлили эволюция ДНКни экстремал шароитларда омон қолиш учун қандай "қайта дастурлаштирганини" кўрсатди. Ушбу кашфиётлар гипоксияга чидамлилик ҳақидаги қарашларимизни эволюцион биологиядан амалий тиббиётга тубдан ўзгартиради. Улар ўпка ва юрак касалликларига қарши курашишга ёрдам беради ва шунингдек, космосда ва экстремал тиббиётда ҳам қўлланилиши мумкин, — деб хабар берди Россия Федерацияси Таълим ва фан вазирлиги.
Вазирлик тадқиқотчилар Шимолий ва Жанубий Кавказнинг баландлик ва тоғолди ҳудудлари аҳолисининг геномларини таққослаганликларини хабар қилди. Улар эволюцион жиҳатдан фойдали аллеллар учун интеграциялашган селекция усулидан фойдаланишди, бу усул табиий селекция босими остида, айниқса яқин гуруҳларга эга бўлган мураккаб минтақаларда геномнинг айрим қисмларини "овлайди".
Олимларнинг тушунтиришича, EGLN1 және SPRTN геномларида эволюцион "ҳийла-найранглар" аниқланган. EGLN1 гени ҳужайраларнинг гипоксияга жавобини бошқаради. У илгари Тибет ва Анд тоғлари аҳолисида аниқланган эди. Бироқ, тадқиқотчилар кавказликларда, айниқса болқарларда янги вариантларни - уларга суюқ ҳаво билан нафас олишга ёрдам берадиган илгари номаълум "мутациялар"ни аниқладилар.
Селекция сигналлари геном барқарорлигини ҳимоя қилувчи SPRTN генида ҳам аниқланди. Бу вариантларнинг баъзилари дунёнинг барча тоғ халқлари учун умумий, бошқалари эса Кавказга хос бўлиб, бу уларнинг ноёб эволюцион "омон қолиш стратегиялари" дан далолат беради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ электрон сигареталар юрак хуружи хавфини ошириши ҳақида хабар берган эдик.