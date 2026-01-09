Қатар ҳаво йўллари Dreamliner самолётини Starlink Internet тизими билан жиҳозлади
ASTANA. Kazinform – Qatar Airways компанияси Boeing 787-8 Dreamliner самолётини Starlink тизими билан жиҳозлаган биринчи авиаташувчи бўлди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қатар ҳаво йўллари Starlink сунъий йўлдош тизими билан жиҳозланган учта Boeing 787-8 Dreamliner самолётини ишга туширди. Авиакомпания шунингдек ушбу тизимни Airbus A350 шахсий флотида жойлаштиришни якунлади.
Ҳозирда компания ўз паркида 120 га яқин кенг фюзеляжли самолётни Starlink тизими билан жиҳозлади. Улар олтита қитъада узоқ ва ультра узоқ масофали рейсларни амалга оширадилар.
Шундай қилиб, Qatar Airways компанияси 10 миллиондан ортиқ йўловчилари видео қўнғироқлар, видео контентни узлуксиз стриминг ва парвозлар пайтида ишлаш учун осмонда юқори тезликдаги интернетга (500 Мбит/с гача) кириш имкониятига эга.