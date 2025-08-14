16:38, 14 Август 2025 | GMT +5
Катаклизмлар Аляскадаги Трамп-Путин музокараларига таҳдид солмоқда
ASTANA. Kazinform – Бўлажак учрашувни катаклизмлар мураккаблаштириши мумкин – штатдаги Менденхолл музлиги эрий бошлади, дея хабар беради Jibek Joly.
Маҳаллий ҳукумат аҳолини яқин атрофдаги аҳоли пунктларини эвакуация қилишга чақирди.
Музликнинг ўзи шаҳар марказидан 19 километр узоқликда жойлашган. Ўтган йили сув тошқини оқибатида 290 дан ортиқ уй зарар кўрган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путин билан учрашув жойи ва вақтини маълум қилганди. Учрашув 15 августда АҚШнинг Аляска штатида бўлиб ўтади.