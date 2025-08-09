Путин билан учрашув 15 август куни Аляскада бўлиб ўтади — Трамп
ASTANA. Kazinform - АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путин билан учрашув жойи ва вақтини маълум қилди. У АҚШнинг Аляска штатида келаси жума, 15 август куни бўлиб ўтади, дея хабар беради Kazinform BBCга таяниб.
“Менинг Россия президенти Владимир Путин билан узоқ кутилган учрашувим келаси жума, 15 августда - буюк Аляска штатида бўлиб ўтади. Тафсилотлар кейинроқ бўлади. Мавзуга эътибор берганингиз учун ташаккур! “,— деб ёзди Трамп ижтимоий тармоқларида.
Аввалроқ Трамп учрашув “жуда машҳур жойда” бўлиб ўтишини маълум қилганди. ОАВ вакиллари Италия, Бирлашган Араб Амирликлари, Венгрия, Швейцария каби жойларни номладилар.
Бу Трамп ва Путиннинг Америка президенти Оқ уйга қайтганидан кейинги илк шахсий учрашуви бўлади. Қўшма Штатлар Владимир Путинни ҳибсга олишга ордер берган Халқаро жиноий суд юрисдикциясини тан олмайди.
Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков учрашув ҳақидаги маълумотни тасдиқлади.
Россия ва АҚШ яқин қўшнилар, шунинг учун Путин ва Трамп ўртасидаги учрашув Аляскада бўлиб ўтиши мантиқан тўғри, дея изоҳ берди Ушаков.
"Ва бизнинг делегациямиз шунчаки Беринг бўғози орқали учиб ўтиши ва икки давлат раҳбарларининг шундай муҳим ва кутилган саммити Аляскада бўлиб ўтиши мантиқан тўғри кўринади", - деди у.
Москва Путин ва Трампнинг Аляскадан кейинги учрашуви Россияда бўлишини кутмоқда, АҚШ президентига таклифнома юборилди, дея қўшимча қилди Ушаков.
Жой ва санани аввалроқ Трамп ижтимоий тармоқларида эълон қилган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Трамп Путин ва Зеленский билан бўлиши мумкин бўлган учрашувга изоҳ берган эди.