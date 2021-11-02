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    08:00, 02 Ноябр 2021 | GMT +6

    Каспий денгизини ифлосланишдан ҳимоя қилиш протоколи ратификация қилинди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев «Каспий денгизини қуруқлик манбалари ва қуруқлик фаолияти натижасида ифлосланишдан ҳимоя қилиш тўғрисида Каспий денгизининг денгиз муҳитини муҳофаза қилиш бўйича асосий конвенцияни ратификация қилиш тўғрисида»ги Қозоғистон Республикаси қонунини имзолади.

    Бу ҳақда Ақорда расмий сайти хабар беради.

    Қонун матни матбуотда эълон қилинади.

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