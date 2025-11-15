Қасим-Жомарт Тоқаевга Ўзбекистоннинг энг олий давлат мукофоти топширилди
TASHKENT. Kazinform — Президент Шавкат Мирзиёев Давлат раҳбарини “Олий Даражали Дўстлик” ордени билан тақдирлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев ушбу мукофотни нафақат ўзига, балки бутун Қозоғистон халқига бўлган улкан ҳурмат белгиси сифатида қабул қилганини таъкидлади. Шунингдек, у Ўзбекистон раҳбарининг икки мамлакат ўртасидаги дўстлик ва яхши қўшничилик муносабатларини мустаҳкамлашга қўшган ҳиссаси учун юксак миннатдорчилик билдирди.
«Ушбу юксак мукофот қозоғистонликларнинг қалбига яқин бўлган дўстлик, тинчлик ва ҳурмат каби қадриятларни, шунингдек, ўзбек халқининг руҳини ўзида мужассам этган. Орден номи мамлакатларимиз ўртасидаги муносабатларнинг мазмунини аниқ ифодалайди. Қозоғистон ва Ўзбекистон дўстлиги - бизнинг бебаҳо хазинамиздир. Биз бу дўстликни кўз қорачиғимиздек асраймиз ва қардош халқлар манфаати учун ривожлантирамиз. Ишонаманки, биргаликдаги саъй-ҳаракатлар туфайли биз Қозоғистон-Ўзбекистон стратегик шериклиги ва иттифоқини доимий равишда янги мазмун билан бойитамиз. Буюк Абай ва Навоий дўстликнинг ажойиб намунасини улуғлаб, ўзаро ишонч халқлар ўртасидаги тинчликни мустаҳкамлашини, бир-бирига ҳурмат эса уни мустаҳкамлашини тарғиб этган. Ушбу васиятга асосланиб, биз Ўзбекистон билан қардошлик иттифоқини мустаҳкамлашга катта аҳамият берамиз», — деди Давлат раҳбари.
Ўзбекистон Президенти Қозоғистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишдаги ютуқлари ва мамлакатнинг халқаро майдондаги муваффақиятлари Қасим-Жомарт Тоқаев номи билан бевосита боғлиқлигини таъкидлади.
“Сизга, мамлакатимизнинг буюк дўстига, Ўзбекистоннинг энг олий давлат мукофоти - олий даражадаги "Дўстлик" орденини топшириш мен учун катта шарафдир. Бу — кўп миллатли Ўзбекистон халқининг Қозоғистон Республикаси Президентининг улкан хизматларига билдирган ҳурмати ва самимий миннатдорчилигидир. Бизнинг халқимиз Сизни бутун дунёга машҳур, таниқли давлат ва сиёсий арбоб сифатида яхши билади. Сизнинг оқилона раҳбарлигингиз остида Адолатли Қозоғистонни яратишга қаратилган кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Барча соҳаларда ёрқин ютуқларга эришилмоқда. Қозоғистонликларнинг фаровонлиги барқарор равишда ошиб бормоқда. Энг муҳими, халқингиз келажакка катта ишонч билан қарайди. Яқин дўстлар ва қўшнилар сифатида биз Қозоғистоннинг ютуқларидан чин дилдан хурсандмиз», — деди Шавкат Мирзиёев.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев билан музокаралар ўтказди.