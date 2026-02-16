Қасим-Жомарт Тоқаев Владимир Путинни Қозоғистонга таклиф қилди
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди.
Давлат раҳбарлари кўп қиррали Қозоғистон-Россия муносабатларининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболларини дўстона ва ўзаро ишонч доирасида муҳокама қилишди.
Президентлар энг олий даражада эришилган келишувларнинг изчил амалга оширилаётганини таъкидладилар.
Шунингдек, улар маданий-гуманитар алоқаларни чуқурлаштириш бўйича ишларни ижобий баҳоладилар ва қўшма илмий ва таълим ташаббусларини илгари суриш муҳимлигини таъкидладилар.
Қасим-Жомарт Тоқаев Владимир Путинни Қозоғистонга давлат ташрифи билан келишга таклиф қилганини яна бир бор тасдиқлади.
Суҳбат давомида томонлар халқаро ва минтақавий кун тартибидаги масалалар бўйича фикр алмашдилар.
