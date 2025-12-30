Қасим-Жомарт Тоқаев Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбарлари икки томонлама ҳамкорликнинг ҳозирги ҳолатини муҳокама қилдилар ва Қозоғистон-Россия муносабатлари бу йил мазмунли ва самарали бўлганини таъкидладилар, деб хабар беради Ақорда.
Асосий ютуқлардан бири шундаки, икки мамлакат ўртасидаги алоқалар кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик даражасига кўтарилди. Бу давлатлар ўртасидаги ҳамкорликда муҳим босқичга айланди.
Қозоғистон Президенти Украина можаросини ҳал қилиш бўйича музокаралар жараёнининг ривожланишини олқишлади ва ўзаро келишилган ечимга эришишга қаратилган сиёсий ва дипломатик ёндашувларни давом эттириш зарурлигини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев шунингдек, Россия Федерацияси Президентининг давлат қароргоҳига ҳужум қилишга уринишларни қоралаб, бу тинчликка эришиш ва можарога сиёсий ечим топишга салбий таъсир кўрсатишини айтди.
Суҳбат сўнгида давлат раҳбарлари бир-бирларини яқинлашиб келаётган Янги йил билан табрикладилар ва икки халққа фаровонлик тиладилар.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Хавфсизлик Кенгаши йиғилишини ўтказди.