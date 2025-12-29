Давлат раҳбари Хавфсизлик Кенгаши йиғилишини ўтказди
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида Қозоғистон Республикаси Хавфсизлик Кенгашининг миллий энергетика тизимининг барқарорлигига бағишланган йиғилиши бўлиб ўтди, деб хабар беради Ақорда.
Йиғилишда Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов, Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов ва бир қатор давлат органлари раҳбарлари иштирок этди.
Президент энергия хавфсизлиги мамлакат мустақиллиги ва иқтисодий барқарорлигини таъминлашини таъкидлади.
Бугунги кунда Қозоғистонда электр энергияси ишлаб чиқариш учун етарли ресурслар мавжуд. Бироқ, талабнинг доимий равишда ўсиб бориши энергия манбаларидан оқилона ва оптимал фойдаланишни талаб қилади.
Йиғилишда эҳтиёжга қараб маиший электр энергиясини мослашувчан ишлаб чиқариш масаласи кўтарилди. Улар орасида гидроэнергетика салоҳияти, шунингдек, газ ишлаб чиқариш ва энергия сақлаш тизимларини ривожлантириш режалари долзарб ҳисобланади.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, сувни тежовчи технологияларни қишлоқ хўжалиги сектори, саноат ва иқтисодиётнинг бошқа соҳаларига кенг жорий этиш муҳимдир.
Бундан ташқари, соҳанинг илмий, техник ва кадрлар ҳолатига алоҳида эътибор қаратилди. Гидроэнергетика соҳасидаги илмий-тадқиқот базасини ривожлантириш учун профессионал кадрларни тайёрлаш ҳам зарур.
Йиғилиш якунида Ҳукумат ва вилоят ҳокимларига ички энергетика тизимининг барқарорлиги билан боғлиқ масалаларни комплекс ҳал қилиш топширилди.
