Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин Қозоғистон ва Россиянинг Абадий дўстлик аллеясида эман дарахтини экдилар
ASTANA. Kazinform – Президентлар Қозоғистон ва Россиянинг Абадий дўстлик аллеясида эман дарахти кўчатини экдилар. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Эман дарахти икки давлат ўртасидаги ўзаро ҳурмат, мустаҳкам дўстлик ва кўп қиррали ҳамкорлик рамзи сифатида экилган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ пойтахтда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Россия Президенти Владимир Путин "Қозоғистон ва Россия халқлари ўртасидаги дўстлик ва яхши қўшничиликнинг етти тамойили тўғрисида" қўшма баёнотни имзоладилар.